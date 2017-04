Começou a era Trump

Trump lamentou o atentado na Suécia exatamente 7 semanas antes de ele acontecer. A tragédia acabou por atingir Estocolmo a uma sexta-feira, tal como indicava a predição do presidente.Tudo isto se passou no dia em que os Estados Unidos atacaram a Síria devido à utilização de armas químicas. Num só ato, Trump reforça-se internamente, demarca-se de Putin e tenta recuperar para a América a liderança moral do Ocidente.Sob o ponto de vista simbólico, a presidência de Trump começou na sexta-feira. Ao tentar controlar a agenda com um ato de guerra, mostra que é um presidente igual a todos os outros.De uma certa forma, isso tranquiliza-nos a todos.