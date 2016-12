Comentadores políticos ou de interesses?

Nada mais fácil do que um acto terrorista: basta uma arma ou um camião. Mas é preciso ideologia e determinação para matar e para morrer: e é aí que o extremismo tem vantagem. A frieza do assassino do embaixador russo em Ancara foi impressionante.



Queda

Em dois anos, a RTP 1 perdeu 50 mil espectadores em média e perdeu 2,1% da audiência televisiva. A sua audiência está cada vez mais envelhecida. É o resultado duma direcção e duma administração que dá programas aos amigos e sem qualquer ideia do que deve ser hoje um operador público. O governo e o parlamento não se queixam: gostam, porque a RTP é deles, não é dos cidadãos. Nada mais fácil do que um acto terrorista: basta uma arma ou um camião. Mas é preciso ideologia e determinação para matar e para morrer: e é aí que o extremismo tem vantagem. A frieza do assassino do embaixador russo em Ancara foi impressionante.A festa de Natal em Aleppo, após anos de guerra cruenta, foi um choque informativo. Contrariou as "narrativas" sobre o carácter político do conflito. E que paradoxo: afinal os russos é que, em termos geoestratégicos, defenderam os "valores ocidentais"?Quantos comentadores são porta-vozes de interesses? Sarmento (RTP 1) e Júdice (TVI 24) são duma firma de advogados investigada no caso da ‘Máfia do Sangue’. Um dos sócios é arguido. Sobre o caso, não falaram nem os questionaram. Também Marques Mendes, António Vitorino e Proença de Carvalho comentam e defendem os clientes. O telecomentário está capturado por estes interesses.Em dois anos, a RTP 1 perdeu 50 mil espectadores em média e perdeu 2,1% da audiência televisiva. A sua audiência está cada vez mais envelhecida. É o resultado duma direcção e duma administração que dá programas aos amigos e sem qualquer ideia do que deve ser hoje um operador público. O governo e o parlamento não se queixam: gostam, porque a RTP é deles, não é dos cidadãos.

SIC Hollywood? No dia de Natal, a SIC transmitiu mais de uma dezena de filmes. E assim teve um confortável primeiro lugar nas audiências. Soube programar de acordo com as preferências da maioria num dia especial, mas de canal generalista pouco teve.O regulador do Canadá decidiu que a Internet de banda larga é um serviço básico; investirá 530 milhões de euros para que todos a ela acedam nos próximos anos. Hoje são 82%. Em Portugal, são 67%, mas o Estado prefere gastar para pôr mais RTP na TDT.O Canal Parlamento é mais outro fenómeno do século XX no século XXI. Andou dias a prometer uma audição do ministro do "Encino" Superior. Um erro destes num canal do Estado com um ministro da Educação é uma ironia trágica que dá para rir ou para chorar.O PSD é o partido com mais militantes em destaque no telecomentário, mas é o único em que eles estão contra a direcção do partido: Sarmento, Pacheco Pereira, Marques Mendes, Ferreira Leite. As estatísticas de comentadores por partidos não lidam com isto.