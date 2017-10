Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comércio gosta pouco da inovação

Quem lança um produto novo terá de gastar algum tempo a convencer a grande distribuição.

Por Edgardo Pacheco | 00:30

Em pouco menos de duas semanas apanhei uma lição triste sobre o 'modus operandi' das cadeias de distribuição em Portugal. E vamos começar por um trabalho que hoje publicamos sobre vinhos de talha.



Perguntando a um dos produtores que mais vende vinhos em Portugal por um supermercado onde pudesse comprar o tinto de talha com a sua marca tive de - espantado - ouvir que nenhuma cadeia de distribuição queria vender o vinho. Mas, por questões de qualidade? De preço? Nada disso. Pura e simplesmente porque os responsáveis de compras acham que não vão vender paletes com fartura, pelo que não vale a pena. Mesmo tendo em conta que estamos perante um vinho português com muita história.



Segundo caso. À conversa com um responsável de compras de uma cadeia de distribuição sobre produtos alimentares perguntei-lhe por que razão não se viam à venda produtos inovadores que surgem noutros países. Resposta dele: "Essa história da inovação não faz volume. E se não faz volume, não interessa".



Terceiro caso. Passeando por uma feira em Madrid (a Fruit Atraction), fico espantando pelo facto de um agricultor estar a promover um fantástico produto criado em Portugal mas que não se encontra à venda em lado algum. Resposta do senhor. "Olhe, o seu espanto é o meu espanto. Sempre que abordamos alguém, dizem-nos que ninguém conhece o produto."



Ainda nessa mesma feira, e desabafando com outro produtor sobre o assunto, ouvi esta frase. "Meu caro, quando se cria um produto novo, mais importante do que educar o consumidor é educar e convencer os responsáveis da distribuição." Distribuição e inovação nem sempre rimam.