Se numa reunião ou encontro quer criar bom ambiente e influenciar ou impressionar alguém, então tenha comida por perto. Junto com o café, a água ou o chá, tenha também umas bolachas, uns bombons, uns aperitivos variados. E há também a artilharia pesada, claro. Um almoço para debater o assunto, um almoço de trabalho, umas sanduíches, ou um cocktail com variedade e quantidade para assinalar o lançamento disto ou daquilo ou para celebrar esta ou aquela marca.A vida social e as reuniões tendem a correr melhor se houver comida para ser partilhada. Talvez não haja nada de mais instintivo na experiência de milhões de anos de vida do que a segurança, a sobrevivência, o bem-estar e o amanhã garantidos pela alimentação. "Pão é amor entre estranhos", escreveu a brasileira Clarice Lispector.