Como mudar o Mundo

Os sonhadores das tecnologias imaginaram a Internet como uma ferramenta de multiplicação e partilha de saberes, rumo a um mundo mais esclarecido. Que a realidade esteja a revelar na Internet a ferramenta ideal para promover a violência, a pornografia e todos os tipos de estupidez é mais do que uma ironia; é a prova de que nenhuma ferramenta ao dispor do Homem consegue mudar-lhe a natureza.Dito isto, seria bom que os sonhadores das tecnologias do futuro tivessem sempre presente que os utilizadores das mesmas não são apenas os sábios e sensatos, são todos os outros, entre os quais falsários, criminosos, terroristas e demais habitantes do submundo.Cabe ainda dizer que em todos nós habita um troglodita capaz de, em momentos menos bons, fazer as piores coisas. Se tivermos à mão armas, seja uma faca ou uma bomba, podemos usá-las. Se não, usamos a Internet para disseminar insultos, ameaças, ou notícias falsas. E isso, como alertam os estudiosos do funcionamento das buscas automáticas no Google, vai mudando o mundo. Para pior, obviamente, como bem demonstra a eleição de Trump, auxiliada por ‘trolls’ de extrema-direita de todo o planeta.