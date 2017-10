Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Como se descobre a existência de árvores

Talvez devesse existir uma "educação para as árvores" tal como para o amor da música.

Por António Sousa Homem | 00:30

A minha sobrinha maria luísa insiste, periodicamente (quando se cansa de me informar que eu deveria escrever um romance, coisa que parece ser uma actividade muito na moda), em que eu bem podia publicar os meus apontamentos de botânica do Alto Minho. Pacientemente, respondo que ninguém em Portugal se interessa sobre o assunto, tema tão exótico como o arquipélago de Tristão da Cunha.



Acontece que os portugueses não prezam especialmente as suas árvores. As novas gerações são educadas para coisas extremamente modernas e democráticas, como a sociologia, a ciência dos computadores, o sexo ou gastronomia 'gourmet', mas dificilmente conseguem distinguir um liquidâmbar de um castanheiro, uma nogueira de um carvalho, um pinheiro de uma alface, uma aldeia de uma cidade. Afligem-se com os fogos - a tragédia política que revela a indiferença em relação aos outros - mas muito menos com a perda das árvores e do seu território. Abandonando as cidades de hoje (que são a parte do planeta que aparece na televisão) entram num mundo de que se envergonham ou de que não suspeitam, e de que mal sabem pronunciar os nomes.



Talvez esta dolorosa tragédia civil consiga levar os portugueses a serem mais conservadores e a considerarem a grandeza dos pinhais desfeitos em cinza, das aldeias devastadas onde vivem pessoas que não reconhecem, das espécies de que nunca suspeitaram - mas tenho as minhas dúvidas. Talvez devesse existir uma "educação para as árvores" tal como, a par de uma educação para o sexo, devesse existir uma educação para o pudor, ou uma educação para o amor da música, coisas inúteis para a "cidadania" de hoje, que vive voltada para si mesma.



Quando vem visitar-nos a Moledo, o dr. Paulo, o antigo leitor de romances do conde Tolstoi, fica muitas vezes dependurado (é uma maneira de dizer) da varanda das traseiras observando as penumbras daquelas árvores de que não sabe dizer o nome e que lhe parecem serem sombras tão vastas como as de um filme a preto e branco. A sua tentativa é meritória e representa a perplexidade de alguém que de repente descobre a existência de árvores e a discreta harmonia da sua presença.



Este ano, nas suas caminhadas entre as primeiras chuvas de Outono, o dr. Paulo chegou à conclusão de que a folhagem das árvores muda de cor e de que, estranhamente, os limoeiros do jardim exalam um perfume parecido com o do detergente da loiça.