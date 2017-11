Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comunicadora das arábias

Poucas vezes o Dubai teve uma defensora tão convicta quanto a atriz que foi visitar o emirato para dar a conhecer um passatempo.

Por Leonardo Ralha | 00:30

Convidada por uma marca de roupa, à qua serviu de "comunicadora digital" capaz de "dar a conhecer um passatempo de uma forma mais espontânea e até convidativa", Catarina Gouveia pôde conhecer o Dubai. Bem tentou a malvada ‘Caras’ retirar-lhe uma citação fora do contexto acerca de "um país com uma realidade diferente da nossa em relação à forma como encara as mulheres", mas a atriz de 29 anos portou-se à altura da armadilha.



"Quando contacto com uma nova cultura gosto de tentar perceber quais as vantagens de alguns hábitos e porque defendem determinados valores, e neste caso houve várias coisas que me deixaram agradavelmente surpreendida", afirmou Catarina, exemplificando com o "dinheiro e um terreno para iniciarem mais facilmente a vida de casal" oferecido a quem se casa, bem como a "educação gratuita nos melhores colégios, mesmo que seja no estrangeiro".



Espera-se que os dotes digitais que levaram a marca a contratá-la nunca sirvam para que faça pesquisa num motor de busca sobre a situação dos direitos das mulheres em certos países...