Conceição de volta

“E se fosse consigo?” põe a nu a indiferença coletiva.

Por Alexandre Pais | 00:30

Há as figuras públicas que são notícia por razões escabrosas – que vão de não pagarem a água a fugirem à pensão de alimentos – e as que ultrapassam as contingências da vida com transparência e sabedoria.



Bom exemplo disso foram agora Fátima Lopes, que anunciou a sua separação do marido, e Júlia Pinheiro, que deu conta, através de comunicado (!), não vá o diabo tecê-las, de ter entrado na menopausa.



Mas há ainda outro tipo de figuras públicas – e públicas em Portugal são as da televisão, mesmo que por lá passem ocasionalmente – que nunca são notícia pelos piores motivos.



Ou por não serem dadas ao espalhafato na vida privada ou por terem sabido gerir a carreira longe da área do entretenimento mais fútil, aquele que faz com que vejamos qualquer coisa que nos desvie a atenção da multiplataforma das desgraças.



Entre essas personalidades forjadas pela televisão, mas também por talento e brilho próprios, está Conceição Lino, de volta à linha da frente com a continuação do "E se fosse consigo?", na SIC, um notável e pedagógico programa que põe a nu as insuficiências do Estado e a nossa indiferença – e a cobardia de gente que é tudo menos humana.



É a grande televisão que interrompe as férias para nos inquietar.