Conceição é benfiquista!

Por Leonor Pinhão | 00:30

Sérgio Conceição tem uma costela benfiquista. Atenção, amigos, que isto não é difamação. É, antes pelo contrário, um exercício honesto e benfazejo em função do comportamento social revelado por Sérgio Conceição que, por mero acaso, é neste momento o treinador do FC Porto.



Por mero acaso? – perguntarão os leitores mais distraídos destas minudências futebolísticas. Sim, amigos, absolutamente por acaso. Muitos estarão recordados do que se passou no Verão passado quando Nuno Espírito Santo, o seu antecessor, foi dispensado do serviço no Dragão depois de uma temporada exatamente igual às três anteriores daquela casa – zero títulos – ainda que com outros responsáveis.



Logo houve quem se lembrasse de advertir os aficionados azuis-e-brancos para não perderem tempo a chorar por Nuno Espírito Santos porque, de ciência certa, não passava de um reles benfiquista. E se fora ele, o atual treinador do Wolverhampton, a inventar aquele grito "Somos Porto!" que não restassem dúvidas a ninguém de que estava apenas a fazer pouco da instituição.



Foi-se, portanto, embora o Espírito Santo e lembrou-se a administração da SAD do FC Porto de apontar para a contratação de Marco Silva, enfim, outro que tal. Silva, que já foi acusado de benfiquismo galopante por diversos quadrantes muitíssimos bem informados, protagonizaria o maior episódio de desfaçatez do futebol português neste século ao preferir o fabuloso Watford lá da Inglaterra ao poderoso emblema que é baluarte do Norte de Portugal. E foi assim que Sérgio Conceição chegou a treinador do FC Porto.



O benfiquismo de Sérgio Conceição revelar-se-ia já perto do final desta semana quando todos o vimos pedir desculpa a Rui Vitória no caso de o ter ofendido no princípio da semana quando lhe chamou "boneco". Ora só os benfiquistas estão autorizados moralmente a insultar o seu treinador como, aliás, o têm vindo a fazer sistematicamente e a cada eliminação do Benfica das competições em que se viu envolvido.



E já foram três ao ar. Por isso, imaginem o volume de desconsiderações que o pobre Vitória tem sofrido desde que a época se iniciou. Vir um tipo de fora, de outra cor, insultar o treinador do Benfica é que é inadmissível.



E foi no que 6 milhões de portugueses pensaram quando ouviram o treinador do FC Porto desconsiderar o seu treinador. Inadmissível! Para insultar Rui Vitória estamos cá nós! Conceição, no entanto, fraquejaria perante o universo dragão expondo os seus sentimentos vermelhuscos ao pedir desculpa ao colega e, quiçá, ao correligionário. Porque quem, normalmente, acaba por pedir desculpa ao treinador do Benfica são os próprios benfiquistas quando chega maio.



Os milagres da juventude

Lisboa e Eusébio e o que é ser, realmente, um fora de série

O Benfica anseia por outro milagre da sua juventude. Como quando Renato Sanches e Gonçalo Guedes pegaram de estaca e se viram campeões num instantinho. Rui Vitória tem vindo a lançar muita garotada neste Benfica de 2017/2018 mas tudo leva a crer, agora que chegou a meio o campeonato, que é João Carvalho o eleito por simpatia para que se cumpra o desígnio do tal Seixal que tem dado tantas alegrias a, pelo menos, metade do país.



Carvalho entrou aos 73 minutos em Moreira de Cónegos, ofereceu a Jonas o golo do sossego e viu-se elogiado pelo treinador e pela crítica. O costume destas fulgurâncias. Mas o jovem que mais impressionou no último fim de semana não foi Carvalho, desculpem lá.



Foi Rafael Lisboa que se estreou na equipa principal de basquetebol do Benfica e assinou 3 triplos em menos de um minuto. Proeza maior, só a daquele jovem moçambicano que em 1961 saltou do ‘banco’ para marcar 3 golos ao Santos de Pelé numa noite em Paris. Mas isto já é pedir muito...