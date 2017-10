Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conceição: Sem temer o confronto

Faz bem Sérgio conceição em deixar cair Casillas?

Por Mário Pereira | 00:30

Por mais que Sérgio Conceição se esforce em querer fazer passar a ideia de que tudo se resume a mera opção, a nova condição de suplente de Iker Casillas está a criar enorme desconforto no FC Porto. Um incómodo que vai do balneário à bancada.



De forma alguma se pode dizer que o treinador não fala verdade. Porque, em primeira análise, tudo são opções no processo de escolha de uma equipa de futebol. Das contratações às dispensas, passando pelas convocações, chamadas ao onze, substituições e mais que seja, tudo são preferências. Mas a história, todos percebemos, não está a ser devidamente contada. Não se descarta assim um campeão do mundo, na plena posse das suas capacidades, com a mesma leveza com que se troca de t-shirt.



Isto remete então para a essência da questão, que tem sido pouco discutida. No plano estratégico, faz bem Sérgio Conceição em deixar cair Casillas? Provavelmente sim, diríamos de forma fria. E porquê? Simples: porque a eventual saída em janeiro do jogador com a maior folha salarial do plantel iria abrir espaço (e libertar fundos) para a chegada de reforços para setores mais carenciados da equipa, de forma a abordar com mais segurança (e mais opções, lá está) a segunda metade da época. E o ataque ao título. E isto faz todo o sentido. É um risco? Claro que sim. Conceição sabe disso. Se as coisas não correrem bem, o treinador terá de responder ao grande julgamento da bancada lá mais para diante. Mas quem teme confrontos dificilmente ganha batalhas.





Vídeo-árbitro: polémica a dobrar

O vídeo-árbitro, por mais que lhe queiram apontar os defeitos (que existem), é definitivamente um passo em frente na busca pela verdade desportiva. Mas é também um novo foco de tensão: agora discutimos os erros dos árbitros e também dos vídeo-árbitros. Polémica a dobrar...



Prova dos nove

Jorge Simão deu um novo impulso ao Boavista na Liga. Desde a sua chegada ao Bessa a equipa de xadrez mantém-se invicta no campeonato: três vitórias (uma delas frente ao Benfica) e um empate. Hoje, a jogar em casa frente ao FC Porto, o treinador tem uma espécie de prova dos nove.



A entrar nos eixos

Nas primeiras cinco jornadas o Sp. Braga apenas ganhou dois jogos. Nas últimas quatro venceu-os todos. Isto é sinal de trabalho a dar frutos. Abel Ferreira marca pontos como treinador.