Confiança, precisa-se

Se António Costa quer recuperar a confiança tem de se livrar de muita tralha.

Por João Vaz | 00:30

António Costa construiu o seu Governo numa base de confiança. Muitos não acreditavam, mas ele alcançou os seus desígnios através de uma relação de confiança com os partidos que lhe deram maioria na Assembleia.



E também ganhou a confiança da União Europeia com resultados positivos nas contas do Estado e na economia. É inacreditável que malbarate o notável capital de confiança quando lhe surgem alguns imprevistos infelizes.



Os tiros nos próprios pés sucedem-se em catadupa: não se percebe porque se imola no altar da incompetência dos comandos da Proteção Civil que, após a tragédia de Pedrógão Grande, já se mostraram erráticos e incapazes no combate a outros incêndios.



Não se entende porque deu cobertura à estultícia como se arquivou o furto dos paióis de Tancos. E, entre outros casos tristes, raia a indigência a forma como trata a questão PT-Altice, atrás de sindicatos que há dez anos faziam vigílias à porta do primeiro-ministro Sócrates, para ele travar a OPA da Sonae à PT, e há três voltas ao Sol defendiam a venda a Isabel dos Santos, porque garantia "o projeto de Zeinal Bava e também da Oi".



Jerónimo de Sousa e alguns outros comunistas podem ser amigos de cumprir a palavra dada, mas são zero em visão do futuro.



Se assim não fosse, não teriam esperado pelo dia seguinte para constatar a implosão do comunismo soviético, a maior fraude social e política do século passado.



Portugal precisa de um primeiro-ministro que preserve a relação de confiança com os cidadãos.



Um líder a quem não seja necessário chamar o Mark Zuckerberg, do Facebook, para lhe explicar que nas telecomunicações, banca ou seguros o futuro é a automação, com redução do pessoal para metade ou um terço.



A confiança cimenta-se com o apontar de soluções para os problemas e não a pensar que se pode parar o movimento da Terra. Se António Costa quer recuperar a confiança, tem de se livrar de muita tralha. Falta saber se é capaz.