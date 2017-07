Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Confusão na ANPC

Percebo a tentação de falar do número de presos. porque É a única boa notícia.

Por Carlos Anjos | 00:30

A confusão está instalada na Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). Está na hora de se parar para pensar. A primeira conferência de imprensa da ANPC a seguir à Lei da Rolha é incompreensível. Falar do número de incendiários detidos e da prevenção é anedótico: a competência para a investigação não é da ANPC e a ANPC em nada contribuiu para essas detenções.



Depois, enganosamente, juntou-se, no mesmo número, detidos por incêndios urbanos e incêndios florestais. Foi ainda dito que o elevado número de detidos tem a ver com a prevenção da própria ANPC, quando significa exatamente o contrário. Se existem detidos, os mesmos são suspeitos de fogo posto. Logo, falhou a prevenção: em regra, as pessoas são detidas depois de o crime ter ocorrido. A prevenção só é um êxito se o número de incêndios for baixo. Mas percebe-se a tentação em falar do número de presos. Porque é a única boa notícia no meio desta catástrofe. Pena que a ANPC nada tenha a ver com a boa notícia.



Boas notícias para a ANPC seriam: incêndios dominados, sem descoordenações no combate; um ataque aos incêndios rápido e as comunicações funcionarem. Porque isto, sim, é da competência da ANPC.