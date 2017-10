Conserva familiar

A s personagens são tão vítimas como vilões numa sociedade absolutamente estratificada

‘Good Time’, o último filme de Benny Safdie & Josh Safdie, não doura a delinquência nem a pinta a preto e branco. Ao contrário de muito cinema sobre o submundo do crime, esta obra revela-o tal como ele realmente é na maioria das vezes: pejado de infâncias tenebrosas, abandono, desamparo, idiotia e até atraso mental. E, também ao contrário do que frequentemente se encontra neste género, não é fácil (mesmo assim

e ainda bem) tomar partido, ficar de um dos lados. As personagens são tão vítimas como vilões numa sociedade absolutamente estratificada, onde, mesmo assim, não ser branco continua a ser a base

da pirâmide alimentar e onde, tantas vezes, as únicas solidariedades que sobram são as familiares. Ou seja, em comunidades disfuncionais e rarefeitas, onde falham as instituições, a família pode ser essa semente do enviesamento mas também a tábua de salvação. Talvez também por isso ela resista e continue a resistir, apesar de tantos ataques

e demasiadas extremas-unções.

