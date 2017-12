Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Consoantes e jardas

Palavras ficaram graficamente mais feias e distantes da sua pronúncia.

Por Leonardo Ralha | 00:30

Vá lá que ninguém se lembrou de liquidar radicalmente diferenças de medidas de comprimento entre os lados do Atlântico Norte estabelecendo que o metro passaria a corresponder a 91,44 centímetros. Assim acabariam de uma vez os problemas de conversão entre os EUA e a Europa, pois o metro e a jarda mediriam o mesmo.



Infelizmente sucedeu algo idêntico com a língua portuguesa que se escreve em Portugal. Desde que o poder político retirou o Acordo Ortográfico de 1990 da hibernação a que fora relegado, muitas palavras viram-se amputadas de consoantes - também de acentos e hífenes -, ficando graficamente mais feias e distantes da sua pronúncia na ocidental praia lusitana. A bem da pífia uniformização com o Atlântico Sul, onde o Brasil sacrificou um punhado de acentos que continuariam a fazer sentido.



Se o metro fosse decretado igual à jarda intuiríamos a falta de 8,56 centímetros? E lutaríamos para reverter esse erro, tal como se deve continuar a lutar contra o Acordo Ortográfico em vigor? Certamente que sim.



