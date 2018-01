Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

#Constançatoo

Por José Diogo Quintela | 00:30

Domingo houve duas grandes manifestações de feminismo. Uma em Hollywood, com estrelas de cinema a denunciar abusos sexuais.



Outra, na ‘Notícias Magazine’, com Constança Urbano de Sousa a denunciar os ataques que lhe fizeram por ser mulher, um sexismo cínico disfarçado de crítica política à responsável pelos organismos que falharam em duas tragédias onde morreram 110 pessoas.



Incrível, o que os machistas inventam só para aborrecer mulheres.



As actrizes e a ex-ministra têm em comum o facto de serem vítimas de homens poderosos que decidiram sobre os seus empregos: no caso das actrizes, despedindo-as, no caso de Urbano de Sousa, mantendo-a a trabalhar.