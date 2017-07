Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Contar os mortos

A dimensão da tragédia tornaria estulta. Qualquer tentativa de mentir.

Por Rui Pereira | 00:30

Contar os mortos nunca foi uma operação incontroversa.



Para começar, o próprio conceito de morte percorreu um longo caminho, durante o qual foram enterrados muitos vivos em paragem respiratória, até chegar ao estádio atual (cessação generalizada e irreversível das funções do tronco cerebral), que permite salvar tantas vidas graças à colheita e transplante de órgãos.



Mas a morte também tem a sua atribulada história política, recheada de mentiras e omissões.



As ditaduras têm o vício de esconder as mortes inconvenientes e as democracias não desdenham a manipulação em tempo de guerra.



Juridicamente, a imputação de uma morte a crime ou acidente é resolvida através de critérios complexos como a ‘causalidade adequada’ e o ‘risco’.



As estatísticas criminais, o número de vítimas de acidentes rodoviários e a dimensão da área ardida são, em Portugal, tópicos obrigatórios da guerrilha político-partidária, com a comunicação social a assumir o papel mediador.



O episódio de Pedrógão representou mais um passo nessa escalada bélica, com a oposição a acusar o Governo de mentir e de não ser transparente.



A PGR procedeu bem ao pôr fim à polémica, revelando o número e a identidade das vítimas. Só se estranha a invocação (absurda, salvo o devido respeito) do segredo de justiça.



O número e a identidade das vítimas podem e devem ser revelados pelo Estado, em cumprimento dos deveres de informação.



Alguém se lembrou já de invocar o segredo de justiça quanto a vítimas de atentados terroristas ou quedas de aviões (ressalvando a identidade de terroristas)?



E em que medida é que esses dados, pré-processuais, protegem a investigação ou a presunção de inocência?



A resposta é simples: antes do processo, há uma catástrofe e os cidadãos têm o direito de ser informados.