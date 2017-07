Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Contra a mordaça

Numa época em que o racismo, a xenofobia, a homofobia e a estupidez de um modo geral andam à solta, correm atrás e a galope os arautos do politicamente correto, tão depressa que se arriscam a ser pequenos fariseus.

Por Fernanda Cachão | 00:30

Não partilhamos de modo nenhum da opinião do democrata cristão, médico reformado de 87 anos, que, entrevistado no fim de semana, além de incomodar a Dona Dolores, quando disse que esta é que era a culpada pelo CR7 ser um "estupor moral" que arranja filhos como quem encomenda um fato, ainda acrescentou que os homossexuais eram "uma anomalia". "Trato-os como a qualquer doente e estou- -me nas tintas se são isto ou aquilo... Não vou tratar mal uma pessoa porque é homossexual, mas não aceito promovê-la. Se me perguntam se é correto? Acho que não."



É uma imbecilidade mas é apenas uma imbecilidade. Não apela à homofobia, não incita ao ódio, é uma opinião de um homem de 87 anos e uma opinião é isso mesmo: não há das boas, nem das más, apenas nascem e têm dono e a beleza da coisa é que podemos gostar ou não delas e dizê-lo em voz alta ou escolher escrever 1200 carateres.