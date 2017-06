Contra os russos foi simples: nós jogámos mal, eles jogaram pior, mas tínhamos André Silva e CR7, além de uma armada de exceções que se mantiveram em baixo rendimento. Do outro lado, os russos pareciam uma divisão soviética destroçada a retirar do Afeganistão, sem saber como organizar a viagem de regresso. De qualquer modo, não se fiem na ‘arte da guerra’: onde, no próximo jogo, estiver um neozelandês (serão 11 kiwis) está um sinal de perigo iminente. Se marcarmos primeiro, eles enfurecem-se como se tivessem dançado a Haka; se forem eles a marcar, será uma surpresa. Em qualquer dos casos, o conceito de "bonito" de Santos não se aplica aos neozelandeses. "Bonito" mesmo é ganhar-lhes sem mácula. E depois terminar esta seca de Taça.