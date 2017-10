Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conversa de surdos

Ninguém sai ileso da trapalhada que foi o referendo na Catalunha.

Por Ricardo Ramos | 02.10.17

Ninguém sai ileso da trapalhada que foi o referendo na Catalunha. Primeiro, a Generalitat, por insistir em realizar uma consulta ilegal, sem qualquer reconhecimento ou validade jurídica e sem garantias democráticas de qualquer espécie.



Nenhum referendo realizado com urnas na rua e boletins impressos em casa, sem qualquer controlo que impeça a mesma pessoa de votar várias vezes e em diferentes locais, poderia alguma vez ser considerada válido em qualquer parte do mundo democrático. Pode alegar-se que esta foi a consulta possível face às medidas tomadas por Madrid, mas isso não chega para a tornar legítima e representativa da real vontade dos catalães. Qualquer proclamação de independência feita com base neste referendo não será mais do que uma mentira.



Segundo, o governo espanhol, que se escudou na Constituição para enterrar a cabeça na areia e rejeitar negociar uma consulta pactada. Não é com medidas repressivas e cargas policiais que se impõe o Estado de Direito, por muita razão que se possa ter. As tristes imagens de ontem fizeram muito mais pelo independentismo do que qualquer referendo. Nem a Catalunha nem Espanha mereciam isto.