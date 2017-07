Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conversas de café

Em Portugal, os ressentidos nunca toleraram a riqueza alheia.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

Estou no café quando sai a notícia: morreu o homem mais rico de Portugal. Ao meu lado, um matarruano comenta com o dono:‘Tanto dinheiro e não lhe valeu de nada.’ Riem ambos.



A frase é despropositada e, além disso, reveladora da nossa relação com os ricos (os que sobram). Em países menos pelintras, alguém que fez fortuna, criou riqueza e gerou empregos seria admirado e emulado.



Em Portugal, o maltrapilho chafurda no ressentimento – e até se consola com o infortúnio dos abonados.



A coisa não teria grandes consequências: ficaria limitada às conversas de café. Fatalmente, tem consequências: só uma cultura de desprezo pelo mercado aberto e pela iniciativa privada levaria um primeiro-ministro a usar o Parlamento para enxovalhar uma empresa (a PT/Altice) e a aconselhar o país a boicotá-la.



Sim, Sócrates fazia negócios com a Venezuela. Costa, pelos vistos, prefere imitá-la.