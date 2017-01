Coroação póstuma na televisão cerimonial

Ó SIC, então isto faz-se ao patrão? Que alguém se engane, escrevendo o contrário do que Balsemão disse, já é chato. Agora manter a calinada no ar um tempo infinito é demais. Não se percebe que um canal não tenha ninguém a ver o que está no ecrã.



Ó SIC, então isto faz-se ao patrão? Que alguém se engane, escrevendo o contrário do que Balsemão disse, já é chato. Agora manter a calinada no ar um tempo infinito é demais. Não se percebe que um canal não tenha ninguém a ver o que está no ecrã.



































































E depois esta. Escrever o "histórico socialista" já seria desinteressante, pois é um lugar-comum absoluto. Enfim, não se esperaria mais da SIC do que do medíocre burocrata Juncker. Mas passar Soares de "histórico" a "historiador" não lembra ao diabo.





































































"Também passei pela prisão", disse Sócrates, comparando os anos de prisão de Soares na luta pela liberdade com o seu tempo de 44 em Évora, por suspeita de corrupção & etc. em democracia. Que ego e narcisismo execráveis. Sem vergonha nem noção do real.







































































O salário mínimo aumentou, mas os da "Casa" dos "Segredos" queixaram-se de que ganhavam menos. Como estão lá 24 horas por dia, têm o mais baixo salário em Portugal. Mas, vá lá, têm casa-estúdio, cama para partilhar e roupa suja para lavar.



O salário mínimo aumentou, mas os da "Casa" dos "Segredos" queixaram-se de que ganhavam menos. Como estão lá 24 horas por dia, têm o mais baixo salário em Portugal. Mas, vá lá, têm casa-estúdio, cama para partilhar e roupa suja para lavar.















































































Um militar português foi retirado da missão de paz na Colômbia por dançar com uma guerrilheira numa festa onde a sua força estava. Acho que ele fez muito bem, foi português, cortês e homem de paz. Que estupidez, o afastamento "politicamente correcto".





VISTO

COROAÇÃO

As cerimónias fúnebres de Mário Soares foram planeadas como um evento mediático televisivo; os canais corresponderam mobilizando meios fixos, motorizados e aéreos. Nada substitui a TV quando se trata de criar um acontecimento mediático de coroação póstuma como esta, oficial e popular, à semelhança das de Sá Carneiro, irmã Lúcia, Amália, Cunhal e Eusébio. Esta terá sido a mais completa.



CONTENÇÃO

O comentário atabalhoado e errado de Marcelo Rebelo de Sousa sobre juros e inflação poderá ter servido para ele finalmente compreender que já não é comentador político mas presidente dos portugueses. Uma coisa são as manifestações de afecto, que lhe ficam bem, outra é destoar do papel que cabe ao presidente. Marcelo foi eleito por ser comentador, mas não para ser comentador.

A morte de Mário Soares era esperada, mas nem assim houve programas documentais novos, só reportagens memorialistas e repetições de programas e entrevistas. O mais fácil, porém, safou as emissões: à parte os banais, houve depoimentos interessantes.