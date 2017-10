Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corte de pensão

O trabalho vale pensões miseráveis e a especulação rende fortunas.

Por Carlos Anjos | 00:30

Depois de um corte de um terço, a pensão de reforma de Ricardo Salgado foi fixada em 39 162,00 €/mês. Recentemente, um elemento do governo disse que as pensões abaixo de 800 € iriam ter um aumento acima da inflação – e que são cerca de 80% das pensões pagas em Portugal.



Esta é uma situação vergonhosa, de um país profundamente desigual na distribuição da riqueza. O valor da pensão de Ricardo Salgado por oposição ao valor das pensões de milhares de portugueses com carreiras contributivas maiores do que as do antigo patrão do BES é obsceno, e envergonha uma democracia adulta e estabelecida. Que há diferença de salários e de pensões todos sabemos, mas isto é vergonhoso – um regime onde o capital é principescamente remunerado e o trabalho vale cada vez menos.



Entendeu o tribunal arrestar a pensão de reforma de Salgado, deixando-o só com o valor do Salário Mínimo Nacional, que é de 557,00 €, arrestando os restantes 38 605,00 € para a massa falida do BES. Não me sinto satisfeito com esta solução, apesar da sua possível justeza. A tristeza advém do pouco valor dado ao trabalho, pago com pensões de 800,00 €, e o valor dado à especulação do Capital, paga com pensões acima dos 40 mil euros.