(Costa + Costa) x 4 dias = SIC

No ‘Jornal da Noite’, José Gomes Ferreira interrompeu Costa um pouco demais, mas fez muitas perguntas importantes para obter muitas respostas. É o que se quer duma entrevista. Por isso, foi atacado pelos costistas, que preferiram a segunda entrevista.







Nova entrevista a António Costa, para relaxar da primeira. Calhou-lhe bem, no 10 de Junho, sobrepondo-se a Marcelo. Como é habitual em ‘Alta Definição’, foi a entrevista fofinha que Costa precisava depois da primeira. No contexto, foi pura propaganda.







O tablóide inglês ‘Sun’, que noticiou em Março gémeos de Ronaldo por barriga de aluguer, estava certo. É muito estranho que uma pessoa saudável recorra a este método de paternidade, mas Ronaldo é celebridade e as celebridades levam vidas bem estranhas.







A França confirma este domingo uma mudança partidária radical. Muda o quadro político, na presidência e no parlamento. Não foi suficiente para que os canais portugueses dedicassem um pouco mais de tempo ao que tal significa para todos nós, europeus.







Ruy de Carvalho deve ser o português mais homenageado de sempre. Dezenas de homenagens nas últimas décadas. A RTP 1 lá transmitiu a homenagem organizada pela família, que contou com Carlos Cruz, muito aplaudido. ‘Serviço público’ às famílias, por certo.







Eduardo Madeira, humorista, prometeu que se Salvador Sobral ganhasse no concurso da Eurovisão, atravessava nu o Tejo. Cumpriu. Hoje em dia "aparecer nu" nos media é mostrar o rabo. E assim foi. O humorista divulgou o seu rabo nas redes sociais e na TV.







Tendências:



Encenação: Uma repórter da CNN foi acusada de encenar uma manif dalguns muçulmanos britânicos em Londres contra o ISIS. A equipa da CNN deu indicações de como se colocarem frente às câmaras para melhor efeito, mas, como explicou o canal, eles foram ao local para serem filmados. As manifes são hoje feitas em primeiro lugar para as câmaras. A repórter deu-lhes instruções em benefício deles e da notícia.



Integridade: A directora do Convento de Cristo, em Tomar, defendeu-se numa "declaração" escrita, dizendo que o monumento "está íntegro". É como dizer que, depois dum acidente, alguém sofreu ferimentos ligeiros. Que está "íntegro" já sabíamos, mas também que fizeram uma fogueira de 20 metros, partiram pedras do claustro e encheram o monumento de bilhas de gás. Sobre isso, a "declaração" nada diz.