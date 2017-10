Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa ganha novo ciclo político

Marcelo, o Presidente-analista que anunciou um novo ciclo político depois destas autárquicas, tinha razão.

Por Eduardo Dâmaso | 02.10.17

Desta vez, Costa ganhou mesmo as eleições. Não só derrotou Passos como pulverizou a liderança social-democrata, empurrando-a para um resultado humilhante.



Estas eleições acabam por marcar o fim simbólico da querela da legitimidade política do atual primeiro-ministro, derrotado, como se sabe, nas eleições de 2015, e permitem ir mais longe: a expressão da derrota de Passos é tal que sai daqui sem condições mínimas de continuar na liderança.



Com a sondagem CM/Aximage percebe-se outra coisa: Costa abre o caminho para poder vir a fazer o que quiser com a ‘geringonça’. Dispensá-la? Mantê-la mesmo com maioria absoluta? Virar ao centro para negociar com o novo PSD que aí vem?