Costa, o 'Entalado'

Por Miguel Alexandre Ganhão | 00:30

Não são as Cortes que se reúnem hoje em S. Bento, mas se há rei que deve estar a dar voltas no túmulo é D. Dinis (1279-1325), o ‘Lavrador’. Prosseguindo a iniciativa de seu pai, Afonso III, o ‘Bolonhês’, D. Dinis ordenou e dinamizou a plantação do pinhal de Leiria, como forma de evitar que as areias trazidas pelo vento contaminassem os campos de cultivo.



Quase sete séculos depois da sua morte, um outro ‘rei’ deixou arder mais de 80% do pinhal que o ‘Lavrador’ plantou.



Costa, que reina entalado entre dois partidos à esquerda, deixou entalar-se por um dos nobres da sua corte. De seu nome Constança, tal como a primeira mulher de D. Pedro I, o ‘Justiceiro’, não teve engenho para combater o flagelo do fogo que tomou o reino de assalto nos meses de junho e outubro e dizimou milhares de hectares.



Constança pediu a Costa para que a deixasse abandonar a corte, mas o rei resistiu e disse a todo o povo que Constança ficava para combater o demónio do fogo.



Mas assim que Costa falou, falou por cima o imperador. Marcelo, o ‘Afetuoso’, disse ao que vinha e o que queria. E o ‘Entalado’ obedeceu.