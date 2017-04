Costa sem tempestades

As metas do Governo inscritas no programa de estabilidade são otimistas, principalmente as previsões do défice orçamental.Um saldo positivo em 2020, com um nível de dívida recorde, e sabendo que a curva de descida dos juros está a terminar, é uma promessa difícil de concretizar. Mas, apesar da dívida assustadora, o atual governo está a safar-se das tempestades.O crescimento do PIB pode ser lento, mas a economia cresce e o Executivo tem alguma margem para devolver rendimento à Função Pública, reformados e a milhares de famílias com abolição da sobretaxa nos escalões mais baixos de IRS. Neste cenário, será muito difícil ao PSD afastar António Costa de S. Bento.