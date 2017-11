Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cozidaria, um spot trendy cool com onda

Não deve ser difícil criar uma app que transforme um restaurante num sítio cool.

Por José Diogo Quintela | 00:30

No outro dia tive esta conversa com um amigo: - Vamos ver a bola ao café? - O café é um spot? Qual o conceito? - É um café, pá. Beber imperiais, comer amendoins… - Amendoins. É uma frutosecosaria! Descobriste na Time Out? - Não. Ia na rua, vi que tinha TV e entrei. - Sem marcar mesa? Disruptivo.



Tinha esperança que o Web Summit se debruçasse sobre esta questão. Com tantos criadores de soluções tecnológicas para os grandes problemas da humanidade, o mínimo era que alguém resolvesse a divisão que opõe pessoas que vão a restaurantes normais a pessoas que só frequentam spots com onda sugeridos nos suplementos de lifestyle.



Não deve ser difícil criar uma app (claro) que, a bem da harmonia entre amigos, transforme um restaurante num sítio cool. Não se trata de uma transformação física, só online.



Uma camuflagem digital que faz com que quem nunca vai a lugar nenhum sem antes googlar o veja na Internet com uma falsa aura de sofisticação, tão moderna que apetece logo ser visto lá. É engodo trendy.



Digamos que quero levar os meus amigos a comer um cozido numa típica casa de pasto portuguesa. O Solar dos Presuntos, por exemplo. Uma quimera, bem sei. Os meus amigos nunca aceitariam.



Mas vamos supor que, através da app, lhes envio um link que altera a percepção do restaurante. Começa logo com o nome. De Solar passa a Sunny. Depois, uma apresentação simulada: ‘A nova cozidaria de Lisboa! O chef Evaristo reinventa o velho prato! Destaque para a farinheira, enchida por um ex-banqueiro de investimento que aos 30 anos percebeu que a sua vida era vazia e foi em busca de significado à volta do mundo, terminando em Borba, onde o último mestre de farinheiras, no leito de morte, lhe revelou a receita original e o fez jurar não se vender à produção industrial! Decidiu dedicar-se à feitura da única farinheira artesanal biológica orgânica fair trade free range sem glúten, mas com amor! Cada uma é produzida individualmente, num processo manual que demora 17 dias e começa com o baptismo do enchido, pois o artesão crê que cada farinheira tem uma alma! Esta semana, no seu prato, pode apanhar a Idalina ou a Ana Sofia!’



O restante menu também é disfarçado: as pataniscas transformam-se em tempura, o arroz de feijão em risotto di fagioli, o pratinho de enchidos em carpaccio suíno e a perdiz de escabeche passa a ceviche.



A idade é modificada, para fingir novidade. Os 43 anos do Solar transformam-se em 43 dias. Um mês e meio é o timing ideal para se visitar um spot: os primeiros ratings já foram dados, conferindo prestígio, mas ainda não houve a invasão da populaça, que escangalha a exclusividade.



Não tenho dúvidas que os meus amigos iam lá encher o bandulho de hashtags no Instagram.



Já agora

Ginástica

Os androides sonham com partir o pescoço?

Uma empresa americana de traquitanas construiu um robô capaz de dar saltos mortais à retaguarda. O autómato pula para cima de uma caixa e depois faz um flic flac para trás. No fim, festeja como uma pessoa festejaria um mortal, provando que se a inteligência artificial ainda não está ao nível humano, a esperteza saloia artificial já nos pede meças. É que o salto só é mortal para nós, que podemos falecer; para robôs é só arriscado. O máximo que pode acontecer é ter de trocar uma peça. O Philip K. Dick nunca inventou um robô com colar cervical. Assim também eu, ó Nadia Comanec-i.



E mais

2.ª oportunidade para causar uma boa primeira impressão

A ‘Sábado’ fez uma reportagem sobre o curso de reabilitação que Manuel Maria Carrilho vai ter de fazer, como parte da condenação por violência doméstica. As terapeutas entrevistadas explicam uma série de estratégias que Carrilho vai aprender para controlar os seus impulsos agressivos.



Parece-me tudo muito lindo, e tal, mas quando ele terminar o programa, como é que podemos ter mesmo a certeza que estará regenerado? Ou seja, quem é que se oferece como cobaia para conviver com Carrilho? Não estou a ver dedos no ar.



Só para terminar

Angola

Em nome do filho do ditador

O novo Presidente de Angola despediu os filhos de José Eduardo dos Santos. O que levanta logo a questão: Isabel, Tchizé e Coréon Dú já estarão a actualizar os seus perfis do Linkedin? Suponho que seja qualquer coisa do género:

Habilitações – ser filha de um ditador, com mestrado em ser filha de um ditador. Experiência Profissional – vários projectos enquanto filha de um ditador. Hobbies – nos tempos livres aprecio ser filha de um ditador.



O problema de ser filha de um ditador é que é uma formação específica, com procura limitada. São necessárias duas condições muito particulares para a filha de um ditador arranjar emprego: 1) viver numa ditadura; 2) o ditador ser o papá.



A sorte deles é que acabou de vagar uma posição no Zimbabué. É convencer o pai a ir para lá.