Não se percebe esta conversa em redor da crise do Sporting. Primeiro: o Sporting empatou em Chaves, o que é normal para qualquer observador imparcial (que já deve ter reparado na carreira de equipa-revelação do Grupo Desportivo de Chaves). Segundo: o Sporting perde com o Chaves depois de uma série de peripécias provocadas, creio, pelo presidente leonino, a quem o frio de Trás-os-Montes não arrefeceu os ímpetos – o Chaves já tinha eliminado o FC Porto (sim, houve penáltis que não foram assinalados). Terceiro: pelas páginas dos jornais, vejo destacada a queda do Sporting mas não a boa forma da equipa do Chaves, o que acho um atropelo.Enquanto isso, o campeonato regressa paulatinamente e quem está na corrida que se prepare e não se dedique à parapsicologia.