Cristas Democrático Social

Por Francisco José Viegas | 02.10.17

Assunção Cristas tinha pela frente o enorme desafio de suceder a Paulo Portas, evitando que o partido desaparecesse atrás do PCP e do BE.



Apesar das sondagens desfavoráveis, Cristas optou por uma jogada de alto risco: avançar no tempo certo para a câmara de Lisboa – um repto ao PSD, que teria de apoiá-la ou lançava um candidato a sério.



Assim, o repto transformou-se num xeque-mate: ultrapassar o PSD em Lisboa foi um dos grandes momentos da noite eleitoral e, por instantes, foi como se a iniciativa à direita passasse a pertencer ao CDS.



Claro que é uma ilusão, para já, mas graças a Cristas o CDS regressa ao jogo, mantém câmaras, fica – à distância – ligado a Rui Moreira (que Passos recusou) e prepara os próximos dois anos. No dia em que a esquerda ganhou, não é pouco.