Cuidar dos vivos

Em matéria de segurança, tratar dos vivos é antecipar riscos e ameaças.

Por Rui Pereira | 00:30

Contar os mortos não é a única obrigação a cumprir em caso de guerra, catástrofe ou atentado terrorista. É preciso recordar a afirmação atribuída ao Marquês de Pombal, que, afinal, terá sido proferida pelo Marquês de Alorna. Questionado por D. José sobre o que fazer após o terramoto de 1755, recomendou-lhe: "sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos".



Por mais dolorosa que seja a perda dos que sobreviveram à tragédia de Pedrógão Grande, a vida continua. O Governo tem de cumprir depressa os seus deveres assistenciais, a comunidade tem de se revelar solidária para além das palavras e o Estado tem de provar a sua competência para prevenir futuras catástrofes. Sem isso, de nada terão valido as lágrimas e os abraços.



É nestas situações que um povo e quem o governa mostram a sua fibra, saindo do plano das medidas circunstanciais, destinadas a apaziguar consciências ou garantir votos. A reorganização administrativa do território (com eventual regionalização), as reformas fundiária e da floresta e o reforço da proteção civil - envolvendo as Forças Armadas - são desafios inadiáveis.



Em matéria de segurança, tratar dos vivos é antecipar riscos e ameaças e tomar as medidas necessárias para os esconjurar, ou seja, "adivinhar perigos e evitá-los", como recomendava Camões no nosso poema maior. Por exemplo, é esta a hora de prevenir atentados terroristas em território nacional, perante a iminência de ‘repatriação’ de alguns ‘combatentes’ do Daesh.



O último relatório anual da Europol sobre terrorismo não pode ser lido com ligeireza. Os terroristas recrutados na Europa deverão regressar aos países de origem através da mesma rota que usaram para a saída. Muitos serão tentados a prosseguir a sua atividade criminosa. Serviços de informações, polícias e tribunais devem ser preparados para este cenário preocupante.