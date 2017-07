A culpa é deste povo que se deixa governar, apaixonado ou deslumbrado.

Por Francisco Moita Flores | 09.07.17

pub

Nós somos isto. Mal passou um mês sobre o optimismo que punha pelotões de apoio a repetir que Portugal estava na moda e, zás!, o país incendiou-se de Pedrógão Grande aos paióis de Tancos e tornou-se no verme infecto, encardido pela incompetência de subordinados dos deuses. Somos assim. Voamos entre oito e 80 como águia em voo picado sobre a presa.Mal passou um mês desde que o primeiro-ministro anunciava vitórias, a avalanche de turismo era o sintoma da bondade da política à portuguesa e sobejavam os aplausos. Passadas semanas e umas dezenas de mortos calcinados nos infernos de Pedrógão Grande, com armas militares nas mãos de bandidos, as vedetas heróicas de ontem estão em aflição.Neste naufrágio de desorientação política, o governo foge da seringa como o Diabo da cruz. Quer salvar a imagem, enquanto PCP e Bloco engolem sapos vivos e a oposição inventa suicídios para fazer de conta que tudo isto foi culpa dos astros. De um general corrupto que se chegou às batatas, de outro general incompetente que não cuidou das munições, de um punhado de comandantes de Protecção Civil, fiéis do Governo, apunhalados ao chegar a ordem de recuar e unir fileiras.Há dias, Eduardo Dâmaso escrevia sobre a falência do Estado. Sobre esta esclerosada organização política e administrativa tão frágil, onde a culpa já não tem rostos. O País onde tudo pode acontecer. Mas a velha história de que a culpa é deste povo que não se governa e não se deixa governar está mal contada. A culpa é deste povo que se deixa governar, apaixonado, deslumbrado ou irado, sem um grito de protesto.Tal como foi sussurrado ao ouvido de Brutus para que ganhasse motivo para assassinar Júlio César, a culpa nunca foi dos astros. Só a reforma do Estado poderia sanar a causa mais profunda. Nenhum governo se atreve a fazê-la. Compreende-se. Poucos protagonistas de hoje teriam assento num País politicamente asseado.