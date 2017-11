Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cultura e lealdade

As pessoas que compõem esta instituição merecem todo o esforço.

Por Ricardo Valadas | 00:40

No dia em que é publicada esta crónica termina mais um – dos distintos - encontros anuais de funcionários de investigação criminal da PJ. Hábitos que perduram na história e que fazem da Polícia Judiciária uma instituição distinta e de gente diferente.



Este texto, embalado pela emoção, é uma homenagem e um apelo. Confesso que rever estas pessoas me submerge no pecado mortal do orgulho, pois vejo em cada uma delas, e nas suas diferenças, camaradas com uma craveira intelectual que me ensinam a cada momento e com uma bravura que me permite travar o maior dos combates a seu lado.



Nestas coisas do sindicalismo, a resiliência e a persistência são fatores preponderantes para o sucesso, mas mais importante é saber que as pessoas que compõem esta instituição merecem todo o esforço, com vista a melhorar as suas condições de trabalho. A lealdade e o caráter destas pessoas não merecem o que lhes têm feito. Não merecem ver as suas carreiras "congeladas" cerca de uma década, sem perspetivas de verem o seu trabalho recompensado. Não merecem lutar diariamente pela Justiça e ver o seu esforço tantas vezes destratado. Estes colegas, que conheço há quase uma vida, merecem mais. Por tudo o que são e por tudo o que fazem.