Custa começar

Se sabemos o que nos faz bem, porque tantas vezes fazemos outras coisas? Investigadores da Universidade de Claremont, nos EUA, que durante algum tempo observaram 300 pessoas no seu dia-a-dia, concluíram que as actividades de mais envolvimento físico ou mental, como a prática musical ou desportiva, são as que geram mais bem-estar.E as pessoas sabem isso. Mas por vezes não resistimos a uns chocolates ou às redes sociais... Porquê? Porque as actividades mais recompensadoras custam a começar. Tenho que decidir, que equipar-me, que ir. É mais fácil o Facebook.Mas há um truque. É estabelecer rotinas, pôr na agenda fazer o que gostamos de fazer e não falhar. E facilitar; por exemplo, fazer desporto perto de casa ou do trabalho, e não no melhor ginásio, que fica do outro lado da cidade…