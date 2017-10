Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Da liberdade

O Ministério Público não inventa processos e a PJ não inventa suspeitos.

Por Ricardo Valadas | 00:30

A vida dos Homens em sociedade, precisa indubitavelmente de um poder político. Este poder, para garantir a ordem - entre outras funções - necessita de legisladores (poder legislativo), de pessoas que governem e executem as Leis, (poder executivo) e de quem julgue os distintos tipos de litígios (poder judicial).



Toda esta complexa estrutura, é regulada pela Constituição e pelas Leis, às quais deve obediência.



Acusar um cidadão num qualquer inquérito-crime por parte do MP, é um processo legal, suportado pela existência de indícios suficientes para levar esse mesmo cidadão a tribunal, apesar de ser considerado inocente até à sua condenação.



A PJ, no seu papel, está inserida organicamente no Ministério da Justiça e a celeridade e a qualidade da investigação de qualquer processo-crime, depende em grande parte da qualidade e quantidade dos meios humanos desta instituição, assim como dos equipamentos necessários à prossecução da sua missão.



A sua missão é capital para o funcionamento do Estado e da democracia assim como para manter a mais frágil das condições: A liberdade.



Necessitaremos de mais razões para reforçar os recursos da PJ?