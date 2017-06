A questão é esta: somos favoritos? E a resposta é só uma: somos, mesmo que não quiséssemos.Somos campeões europeus, driblando os franceses na final; temos uma boa equipa; temos um treinador falsamente aborrecido (na verdade é um malandro experiente); temos CR7, e CR7 quer mostrar um manguito aos detratores; finalmente, a nossa cerveja é melhor do que a russa.Porém, como se diz no samba antes de mudar de estrofe, os mexicanos mandaram a Kazan uma seleção, ao contrário dos alemães, por exemplo. E falando do México, há vários ritmos: o mariachi, o bolero, a polca - e, prestem atenção, o "corrido", a música dos destemidos, tocada com acordeão, que não tem nada de manso. Amanhã vemos, mas acho que vamos dar-lhes baile.