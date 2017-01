Há muitos anos que os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF se debatem com uma injusta e disfuncional situação de estagnação profissional. Por força da austeridade, dos cortes orçamentais e de outras justificações, a falta de um estatuto profissional adequado não lhes permite a necessária evolução na carreira.Ora, seria de esperar que esta estagnação fosse geral e estivesse espelhada noutras instituições da administração pública, em geral, e nas forças e serviços de segurança. Mas assim não acontece – e mais uma vez percebemos que as regras não se aplicam a todos. A GNR, por exemplo, irá recrutar em breve mais dois ou três altos dirigentes a outra instituição, mas do sistema de defesa nacional. Aparentemente, não devem existir na GNR elementos aptos para ocupar tais elevados postos, ou, então, apenas dá jeito que as vagas que passam a existir na instituição da defesa nacional deem lugar a mais umas promoções...A ser verdade, são contrariados todos os conceitos de equidade, justiça e boa administração. A administração pública não precisa de ‘danças de cadeiras’, precisa sim de funcionários aptos, diligentes e dotados de uma carreira profissional adequada.