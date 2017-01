Dar passos atrás para controlar o ruído

Na mesma linha, a Polícia Municipal, que a autarquia quer a fiscalizar o cumprimento deste ‘recolher obrigatório’ seletivo (as lojas de conveniência são de não portugueses), pode começar a zelar pelo fim do estacionamento em segunda fila e evitar assim que cidadãos bloqueados buzinem sem parar a partir das sete da manhã.



Mas se o diligente autarca quiser dar sossego aos munícipes, posso dizer-lhe que o camião camarário de recolha do lixo acorda de madrugada com o ruído inerente à atividade, mas também com a má educação barulhenta dos funcionários, dezenas de moradores.

Uma das coisas boas da vida nas cidades é a liberdade de fazermos com o nosso tempo o que entendemos e quando queremos ou podemos.Comprar a qualquer hora da noite uns noodles, como no Jae Fai de Banguecoque, ir à NutHouse de Nova Iorque duplicar as chaves de casa às duas da manhã ou comprar cervejas à meia-noite nas mercearias de conveniência de Lisboa só está à mão de quem optou por uma vivência citadina.Vem isto a propósito da aprovação do novo regulamento de horários na capital, que obriga a encerrar às 22h00 as lojas de conveniência – onde podemos adquirir bem mais do que bebidas frescas. Explica o vice-presidente da autarquia que a ideia é "garantir um maior descanso dos cidadãos" e zelar pela "liberdade das atividades comerciais".Lanço um desafio a Duarte Cordeiro: na minha zona de residência, nunca o ruído destas lojas incomodou o meu descanso. A maioria é até mais silenciosa do que o Alto de São João.