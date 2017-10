Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

De humanos e replicantes

"Não vou fazer jogos de palavras", disse António Costa

Por Leonardo Ralha | 00:30

Começa o interrogatório, vigiado por uma máquina que deteta a existência ou ausência de empatia.

- Está no deserto, a caminhar na areia, quando de repente olha para baixo...

- Qual?

- O quê?

- Qual deserto?

- É um deserto hipotético.

- Como lá fui parar?

- Talvez queira estar só. Sei lá... Olha para o chão e vê uma tartaruga. Baixa-se e vira-a ao contrário.

- Inventa as perguntas ou alguém as escreve por si?

- A tartaruga está a torrar ao sol, tenta virar-se, e não pode. Não sem a sua ajuda. Mas não está a ajudá-la...

Assim era o teste Voight-Kampff, criado por Philip K. Dick, que permitia distinguir entre humanos e replicantes em ‘Blade Runner - Perigo Iminente’.

[Anteontem, no debate quinzenal no Parlamento, Hugo Soares perguntou, e António Costa respondeu.

- Já está em condições de pedir desculpa a todo o país?

- Não vou fazer jogos de palavras. Se quer ouvir um pedido de desculpas, eu peço desculpas.]

Ainda hoje se debate se o Deckard interpretado por Harrison Ford no filme de 1982 era humano ou replicante. Ninguém o sujeitou ao teste Voight-Kampff.