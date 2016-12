De repente o leão volta ao passado

Depois de pequenas várias ameaças de final antecipado da Liga, felizmente não confirmadas porque o Benfica não é imbatível como parecia, enquanto o FC Porto já deu provas de ter encontrado o trilho certo, eis que o Sporting (que logo no arranque da época se assumiu como força dominante no impedir de os encarnados chegarem ao ‘tetra’), aos poucos, se desconjunta e, aos olhos dos seus inigualáveis adeptos, deixa caminho aberto ao domínio dos categorizados rivais.Por muitas justificações que se possam apresentar, umas mais firmes do que outras, o presente é indiscutível: está de regresso ao passado aquele leão fulgurante que Bruno de Carvalho e Jorge Jesus vinham alimentando. Um leão com poucas garras (futebolistas) para ser rei e mandar na ‘selva’ (Liga).A verdade nua e crua é esta – e até eu fui enganado com alguns dos nomes contratados: o plantel é extenso, mas a muitos nomes falta- -lhes categoria, classe.Por isso, como se provou agora, a equipa do Sporting está exausta, pois jogam sempre os mesmos. Logo, Jorge Jesus, porque os indicou, e Bruno de Carvalho, porque avalizou, terão de explicar o porquê de tantos ‘flops’. Até porque os rivais esfregam as mãos de contentamento.