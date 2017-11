Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

De volta à URSS

Foi de uma Europa devolvida aos extremos que saiu a II Guerra Mundial e a Guerra Fria.

Por Luciano Amaral | 00:30

O centenário da Revolução de Outubro foi amplamente, e justamente, assinalado por aí. Disse-se de tudo. Sem surpresa, o PCP celebrou o evento: a revolução substituiu uma "Rússia semi-feudal, dominada pelo poder autocrático dos czares," por uma "nova sociedade sem exploração do homem pelo homem".



Mais surpreendentes foram as titubeações de certas pessoas do PS, como Tiago Barbosa Ribeiro, que lhe chamou a "mãe das revoluções" e a inseriu no "património das esquerdas".



Houve até quem dissesse que, apesar dos horrores, a Revolução de Outubro obrigou as sociedades ocidentais a reformar-se.



Vale a pena recordar duas ou três coisas. Primeira, a Revolução de Outubro não pôs fim ao czarismo absolutista, mas sim à tentativa de instauração de um regime liberal, que vinha de Fevereiro de 1917. Não sabemos o que aconteceria a esse hipotético regime liberal, mas não devemos aos bolcheviques qualquer ajuda para o instaurar.



Segunda, as sociedades ocidentais adaptaram-se realmente à URSS, mas a primeira forma de adaptação foi o fascismo. A URSS legitimou o pior do Ocidente.



O fundador do fascismo, Mussolini, foi um comunista que a certa altura passou a achar que o comunismo devia ser combatido com os mesmos meios violentos. E muita gente foi na conversa por essa Europa, de Portugal à Alemanha.



A I Guerra Mundial e a Revolução de Outubro interromperam o crescimento do liberalismo e da democracia que vinha do século XVIII e só recomeçaria no fim do século XX. E foi desta Europa devolvida aos extremos que saíram a II Guerra Mundial e a Guerra Fria.



Terceira, como é possível ainda hoje dizer que a URSS eliminou a "exploração do homem pelo homem", quando a greve era proibida e 5% da mão-de-obra chegou a ser forçada? Coisa que se juntava à repressão política, com os seus milhões de mortos.



O PCP diz que "o mundo está pior sem a URSS". A sério?