Deitados à sombra da cultura

As férias são por definição tempo de lazer, habitualmente destinadas a atividades que se pretendem diferentes das outras, das rotinadas por um ano de trabalho ou de estudo.

Por Reginaldo Rodrigues de Almeida | 00:30

Sol, praia, campo e viagens estão nas preferências da maioria mas cada vez mais, o desenvolvimento cultural e a aprendizagem de novos conhecimentos marcam presença, fruto da tecnologia que, sem se dar conta, preenche todas as horas dos dias, ainda que à distância de um par de cliques.

No entanto, pode ainda encontrar-se o "melhor de dois mundos", ou seja, conjugar-se o mundo físico com o digital e, dessa interação, ver nascer uma realidade mais dinâmica. Nos últimos anos, em Portugal, se há realidade que beneficiou dessa conjugação é a dos museus, casas repletas de conhecimento do passado mas cada vez mais apostadas no futuro onde a crescente interatividade digital permite aos visitantes vivências nunca experimentadas. Este ano, inscreva pelo menos uma dessas estruturas no seu roteiro de férias.