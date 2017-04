Deixá-los espatifar o hotel, tadinhos

Mil adolescentes ao molho num hotel no Sul de Espanha e estavam à espera de quê? Estas férias fazem parte do ritual na passagem da infância à idade adulta. É por isso que são fora de Portugal: longe dos pais e do ambiente habitual. Não vão pela praia.







O cenário serve para se sentirem irresponsáveis, fora de si. Resultado: excessos, loucuras de miúdos. Já fazem parte da vida social nacional. Por isso os pais desculparam os filhotes, tadinhos. Parece que só o hotel é que não sabia o que o esperava.









As imagens dum homem a torturar a mulher no Rio Águeda marcam o uso positivo do telemóvel para mudar acontecimentos. O cidadão que as fez gritou para o agressor que estava a gravar. E ele parou. Quem sabe se mataria a mulher se não fossem as imagens.







