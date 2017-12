Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deixai vir a mim as crianças

Por José Diogo Quintela | 20.12.17

Este caso das crianças portuguesas adoptadas ilegalmente por bispos da Igreja Universal do Reino de Deus revela que a IURD padece do mesmo problema de tantas igrejas fundamentalistas: o exagero na interpretação literal da Bíblia.



Quando Jesus diz 'deixai vir a mim as crianças', o objectivo não é raptá-las e levá-las para outro continente. Além da literalidade, há também uma tresleitura dos versículos de Mateus.



O que está escrito é 'não as impeçais de vir até mim pois delas é o Reino dos céus', e não '(…) pois elas são do Reino de Deus'.



Mesmo com a palermice do Acordo Ortográfico, duvido que no Brasil se leia assim.