Deixar arder

Depois de Pedrógão, o governo limitou-se a deixar arder.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

O CDS vai apresentar uma moção de censura e alguns comediantes, à esquerda e à direita, resolvem sacar a velha arma do ‘aproveitamento político’. Curioso. Olhemos para os últimos quatro meses. O que aconteceu no país?



Sim, parece que tivemos 109 mortos por causa dos incêndios. Mas, tirando esse pormenor, fiquemos na acção do governo para os evitar. Ou, melhor dizendo, na inacção do governo, que depois de Pedrógão regressou à sua genética mediocridade e, literalmente, deixou arder.



Se juntarmos a isto uma ministra sem condições pessoais e políticas para exercer o cargo, que pediu ‘insistentemente’ para sair mas foi ‘insistentemente’ obrigada a ficar, haverá aqui matéria para ‘censurar’ o governo?



Penso que sim. Mas se o leitor prefere ouvir-me falar de ‘aproveitamento político’, eu digo que é um ‘aproveitamento político’. Com a mesma honestidade com que o primeiro-ministro pediu desculpas ao país.