Demissões e soluções

E a principal culpada não é a ignorância. É a falta de coragem para enfrentar este definitivo desafio para fazer renascer o País. Com aldeias envelhecidas, sem investimento, sem agricultura, sem empresas que atraiam gente que se reproduza, para não minguar cada vez mais a pobreza avassaladora e envelhecida que vê morrer a floresta e os poucos humanos que nela restam.As aldeias são uma infindável paisagem de ruas desertas, cercadas por centenas de hectares sem neles habitar uma alma que seja.Portanto, para quem procura culpados, tem dezenas deles ao longo de décadas de desprezo político pelo mundo rural.E a principal culpada não é a ignorância. É a falta de coragem para enfrentar este definitivo desafio para fazer renascer o País.

Somos habitados por uma consciência da culpa, velha herança tridentina, que nos momentos das grandes tragédias nos obriga a olhar em volta à procura do culpado. Personalizar a culpa, dar-lhe um rosto é o exercício de catarse mais imediato para nos libertarmos da angústia que vivemos perante a Morte.No caso desta catástrofe que assolou Pedrógão Grande é fácil dar rostos aos demónios que se libertam dentro de cada um de nós. É o caminho do luto mas não é a estrada que nos leva para soluções duradoiras. Esta semana, a TVI recuperou avaliações de incêndios desde o governo de Durão Barroso até ao ano passado, já com a actual ministra. Foi um momento terrível.A sequência de ministros e de primeiros-ministros repetindo mais ou menos as mesmas palavras em cima das tragédias estivais. Primeiro, vamos acabar com o fogo, depois vamos trabalhar na prevenção. Todos. Sem excepção.E todos, sem excepção, não perceberam que o interior do País não é apenas um problema de florestas. Não vale a pena reformular políticas florestais sem enfrentar o desafio maior: combater a desertificação humana. Dar vida ao interior do País para que a floresta seja vivida. Não há como fugir a esta verdade incontornável por melhores que sejam os discursos desculpabilizantes de políticos.