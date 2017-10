Dentes de leite

Considerado um dos filmes de 2017, famoso pelos desmaios que provoca entre espectadores e discretamente exibido no IndieLisboa, ‘Grave’ está agora nas boxes domésticas e vale a pena.

Por Joana Amaral Dias | 00:30

Não, não se trata de apenas mais um filme sobre vampiros a engrossar o caudal da moda deste género no século XXI. Realmente a longa-metragem de Julia Ducournau versa sobre jovens dráculas-canibais mas isso é apenas um (bom) pretexto para revelar como é violenta a passagem à idade adulta, onde outros ritos como as praxes académicas e outras transformações como a mudança hormonal ou física, a perda da virgindade, a autonomização do aparelho de pensar paternal e a descoberta da sexualidade e animalidade estão longe, a léguas e léguas, de serem pacíficas. Morder. Comer. Os vampiros juntam sexo e morte como poucos, condensam eros e thanatos num só gesto, num movimento que vale toda a adolescência e a sua truculenta descoberta desses dois polos. Sim, pode dizer-se que é extremamente grave.