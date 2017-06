Derrota no banco

O desempate por pontapés da marca de penálti é uma soma de momentos de solidão num desporto coletivo. Mas ninguém fale em sorte. Marcar é um momento de técnica, competência e superação dos medos.Se a seleção de Portugal não consegue marcar nenhuma das suas tentativas de concretização, por que razão deixou Fernando Santos o jogo arrastar-se, sem rasgo ofensivo e com a retirada de um avançado, na primeira substituição? Vá lá saber-se.A equipa pareceu farta de vencer. Sim, vencer cansa. Por isso, todas as grandes equipas chegam ao fim de ciclos virtuosos.A Seleção precisa de encontrar as razões desta derrota anunciada pelas decisões do banco. Só assim poderá voltar a vencer.