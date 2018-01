Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Derrotas e derrotas

Um PSD com Rui Rio transforma-se na amante submissa do PS.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

O PSD vai a votos com uma certeza: António Costa é praticamente imbatível em 2019. Bem sei que Santana (mais) ou Rio (menos) dizem que não. Mas a nova geração do partido, que lamentavelmente desapareceu do combate, discorda: os próximos anos são um purgatório necessário.



Se houver poder, só em 2023. É uma visão limitada e paroquial, como dizia o outro. Será preciso lembrar que dois anos, em política, são uma eternidade? E que ninguém punha a cabeça no cepo por Passos em 2015?



Seja como for, e aceitando o prognóstico, há uma diferença entre Rio e Santana: a diferença entre perder por muito e perder por pouco. Não falo de números.



Falo do destino do partido, e até da direita, após 2019. Com Santana perdedor nas legislativas, o PSD cai de pé. Com Rio, transforma-se na amante submissa do PS. O próximo líder é para queimar? Talvez. Mas nem todas as derrotas são iguais.