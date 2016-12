O ano que agora termina não foi mau de todo para a economia: as famílias gastaram mais dinheiro, o desemprego sofreu um ligeiro decréscimo, aparentemente o Estado vai apresentar um défice historicamente baixo e o PIB até aumentou, devagarinho, mas subiu. Se o próximo ano seguir a tendência será uma boa notícia.Há muitas incógnitas no horizonte que vão determinar a nossa vida. E numa economia tão aberta, dependemos mais do que acontece lá fora do que o que é decidido no País.Ainda não se sabe quais os impactos da política de Donald Trump, mas se o dólar valorizar pode ser excelente para muitas empresas portuguesas que conseguem que as suas exportações ganhem com um euro mais fraco.O reverso desta oportunidade é o encarecimento do petróleo, que é negociado na divisa americana, e se subir muito agrava a fatura energética do País.Mas a maior ameaça é mesmo a possibilidade do BCE fechar a torneira à dívida pública portuguesa. O limite pode ser alcançado no verão. Esse vai ser o maior desafio de 2017.