Descolar do Estado

Se do ponto de vista político, a nomeação dos seis novos administradores da TAP tem contornos discutíveis, a questão de fundo é bastante mais preocupante. E esta é só uma: nos nossos dias, não há uma razão plausível para que o Estado seja dona de uma companhia aérea. Não há. Nem dona de aviões, nem de autocarros, nem de mais bancos.Nacionalizar para nomear e dar empregos não é uma função do Estado, apesar de ser entre nós uma tradição enraizada. O Estado não pode nem deve comprar hoje o que não precisa para ter que vender amanhã o que precisa – a educação, a saúde, a segurança… A boa governação deve é proteger estas funções essenciais do Estado. E, no resto, ser um bom gestor dos recursos, um bom regulador e, sobretudo, um facilitador e não um obstáculo ao progresso da sociedade.O problema é que, em Portugal, a lógica da nacionalização tem sido incensada com uma aura de virtuosismo ideológico que raramente encontra correspondência na realidade. Por isso, são tantos os casos, os abusos, as anormalidades e os prejuízos que os portugueses têm tolerado nas empresas públicas. Como alguém disse, esquecemo-nos que não há dinheiro público.O que há é dinheiro que sai dos bolsos das pessoas e das empresas. Os portugueses que o digam. Na maioria das vezes, o Estado não dá dinheiro, custa dinheiro; e não investe, gasta. Neste caso da TAP, acresce a originalidade de a reversão da venda de 61% à Gateway não ter devolvido sequer o controlo da companhia ao Estado.Mas lá está, devolveu o que os governos tanto prezam: o poder de nomear quem muito bem querem para os mais altos cargos. É para isso que se nacionalizam empresas? É para isso que servem tantas empresas públicas? Tirar o Estado de onde ele não tem que estar é o combate que deve ser travado na sociedade portuguesa. Há políticos que parecem ter medo de dizer isto.